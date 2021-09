C’est officiel depuis peu. Les enseignants chercheurs de l’Uac ayant postulé pour l’obtention du grade de professeur titulaire du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames) sont fixés sur leur sort. En effet, le Conseil a publié les résultats de la 43e session des Comités consultatifs inter-africains (Cci) après leur validation par le Comité consultatif général du Cames.

Nassirou Arifari-Bako et Barthélémy Kassa sur la liste

On retrouve sur cette liste des enseignants chercheurs nouvellement élevés au grade de professeur titulaire du Cames, l’actuelle ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan et les anciens ministres, Nassirou Arifari-Bako et Barthélémy Kassa. Le premier a été ministre des affaires étrangères dans le gouvernement de Boni Yayi.

Le second a aussi appartenu à l’équipe gouvernementale de l’ancien président. Il était ministre de l’énergie et de l’eau. Rock David Gnahoui, l’actuel doyen de la faculté de droit de l’université d’Abomey-Calavi, le Directeur des Examens et Concours Roger Koudoadinou et Patinvoh Juvenale Evence Valerie Mèdègnonmi sont également sur la liste.