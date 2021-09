La Fédération béninoise de basketball (FBBB) a renouvellé son instance dirigeante. Dans l’espoir d’un retour à la tête de cette fédération, Alex Paraïso a bien eu une grosse désillusion ce samedi 18 septembre 2021 à Porto-Novo à l’issue de l’assemblée générale élective qui a réunie 73 délégués des différents clubs qui animent la balle au panier au Bénin.

A l’issue du vote, le président sortant, Ismahinl Onifadé a obtenu 59 voix contre 13 pour son challenger, Alex Paraïso et 1 bulletin nul. Crédité d’un bon bilan durant les quatre dernières années, il a donc été plébiscité pour conduire un nouveau bureau de neuf membres pour les quatre prochaines années. Une fois réélu, Ismahinl Onifadé a remercié la famille du basket-ball béninois pour la confiance encore placée en lui, tous les partenaires et le gouvernement béninois par l’entremise du ministre des sports pour les réformes entreprises pour développer le sport. Il place ce nouveau mandat sous le signe de la révolution.

A l’en croire, « c’est le mandat de la révolution du basket-ball béninois qui doit planer sur le toit du basket-ball en Afrique ». Et il rassure qu’aujourd’hui, le Bénin a de la matière première « pour former des sélections de qualité de toutes les catégories d’âge ». Pour cela, il veut aussi continuer à aider les clubs. « Au niveau des clubs, nous allons continuer à les accompagner à toutes les échelles que cela soit au niveau de la formation des formateurs et autres pour que lors des différentes compétitions, ils commencent par avoir leur mot à dire », rassure-t-il. Avec le championnat professionnel et les bases solides que son bureau et lui ont jeté ces quatre dernières années, il est confiant que le Bénin ne va plus jouer les seconds rôles dans quelques années.

Les champions de la saison récompensés

L’équipe dirigeante de la FBBB et le comité transitoire de la gestion de ligue professionnelle ont profité de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée avant celle élective pour récompenser les meilleures équipes de la saison 2020- 2021. ASPAC BBC règne sur le toit de la balle au panier en Hommes et en Dames au terme de la première édition de ligue professionnelle de basketball. ASPAL de Parakou et Élan BBC occupent respectivement la 2ème et la 3ème place chez les hommes. Chez les dames, c’est Energie BBC qui a pris la deuxième place. Les deux équipes championnes repartent respectivement avec une enveloppe de 1 million de FCFA et de 500 mille FCFA en plus deux géants trophées. ASPAL s’en sort avec 500 mille FCFA, Elan avec 250 mille FCFA et la vice-championne chez les dames 250 mille FCFA.

La composition du nouveau bureau du Comité exécutif de la FBBB

Président : Ismahinl Onifadé

1er Vice-président : Arnaud Rodrigue Dègla Enagnon

2ème Vice-président : Alassane Toungouh Zoulkifouli

Secrétaire Général : Épiphane Soudonou

Secrétaire Général Adjoint : Dassi Sessi Priscille Auriole Mehou

Trésorier Général : François-Marie Djivoh

Trésorier Général Adjoint : Abdou-Rahamane

Responsable à l’Organisation : Foriti Christian Atin

Responsable Adjoint à l’Organisation : Moudawakirou Yarou