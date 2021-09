La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) tient ce vendredi 24 septembre 2021 à la Bourse du travail à Cotonou, la session ordinaire du Bureau directeur national de l’année. Occasion pour le secrétaire général Kassa Mampo de se prononcer sur la rencontre de mercredi dernier entre l’ancien président Boni Yayi et le président de la République, Patrice Talon. Pour lui, la CSTB a toujours voulu la décrispation de la situation socio-politique et soutient les demandes de l’ex-chef d’Etat. Mais il faut plus.

La décrispation de la situation socio-politique et économique a été une préoccupation constante de la CSTB et les travailleurs dans notre pays pour la concorde et la paix. La CSTB et son secrétaire général Kassa Mampo sont d’accord avec Boni Yayi que pour qu’il y ait décrispation, il faut effectivement « mettre fin aux arrestations politiques, faire rentrer les exilés politiques, libérer les prisonniers politiques, etc. ». Mais, à encore Kassa Mampo, il faut aussi faire abroger « les lois scélérates, notamment : la loi qui restreint et interdit le droit de grève, la loi sur l’embauche et sur le licenciement arbitraire qui précarise l’emploi ».

Il estime qu’il faut également « la réintégration des travailleurs arbitrairement radiés de la fonction publique, l’augmentation de la valeur du point indiciaire et du SMIG, la hiérarchisation des salaires, le paiement des rappels aux travailleurs et aux retraités, le recrutement des enseignants aspirants comme agents de l’Etat qui doivent être payés 12 mois sur 12, la satisfaction des revendications sectorielles et l’arrêt de l’imposition de la vaccination contre la COVID-19 aux travailleurs ».