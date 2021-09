La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) a organisé une conférence de presse hier vendredi 10 septembre à la Bourse du travail à Cotonou après avoir été refoulée de l’infosec . En effet, dans la même journée , se tenait dans cet institut, les travaux de la première session ordinaire de la commission de négociations collectives Gouvernement- centrales et confédérations syndicales. Alors que les Secrétaires généraux de la Cosi-Bénin et la Csa-Bénin ont été autorisés à entrer dans la salle de conférence, Naïni Kassa Mampo, le Secrétaire général de Cstb et son adjointe Mathurine Sossoukpè, ont été tenus à l’écart pour n’avoir pas présenté de pass sanitaire.

” Il n’est pas prouvé qu’avec le vaccin on peut éviter de contracter la maladie “

Le syndicaliste et son adjointe, ont tenté en vain de rencontrer la ministre du travail Adidjatou Mathys, vice-présidente de la commission à qui la Cstb avait déjà envoyé une lettre ouverte le mercredi 09 septembre 2021 pour dénoncer l’imposition du pass sanitaire. A l’arrivée du président de la commission de négociations, Abdoulaye Bio Tchané, Naïni Kassa Mampo dit avoir discuté avec le ministre d’Etat pour lui montrer en vain, le caractère arbitraire de l’imposition du pass sanitaire aux responsables syndicaux surtout qu’il n’y a eu aucune discussion préalable entre les deux parties avant la prise de cette décision.

Lors de la brève discussion entre Kassa Mampo et Abdoulaye Bio Tchané, le syndicaliste lui a fait part de la lettre ouverte adressée à la ministre du travail et a soutenu qu’il n’est pas prouvé qu’avec le vaccin on peut éviter de contracter la maladie ou de contaminer les autres.

“L’imposition du pass sanitaire est arbitraire”

A partir de ce moment, seules, les mesures barrières permettent d’éviter la transmission de la Covid-19. N’ayant pas été compris et après protestation, le Sg de la Cstb et la Sga ont donc rejoint la bourse du travail pour tenir sa conférence de presse. Kassa Mampo rappelle que le pass sanitaire est rejeté dans plusieurs pays dont la France. A l’en croire, l’ordre des médecins français s’est opposé au pass vaccinal de Macron et plus de « 350 mille agents de santé résistent encore à la vaccination contre la Covid- 19 alors que la date limite décrétée par le gouvernement français pour se faire vacciner est le 15 septembre » .

Les travailleurs du Bénin ont donc « raison de résister et de protester contre l’imposition de la vaccination contre la Covid-19, surtout que les fabricants de vaccins et le gouvernement de notre pays déclinent toutes responsabilités quant aux déconvenues qui découleraient des conséquences de la vaccination ». « Nous disons non à l’imposition de la vaccination contre le Covid-19, non au pass sanitaire dont l’imposition est arbitraire » proteste le syndicat.