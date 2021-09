Au Bénin, la traque aux faux médicaments se poursuit. Les éléments de la douane ont saisi récemment une importante quantité de ces produits prohibés à Pahou, un arrondissement de la commune de Ouidah. L’opération a été menée par le service d’intervention rapide du Mono-Couffo de la douane. Les faux médicaments évalués à 805 kg étaient entreposés dans un véhicule Avensis immatriculé BU 1238 RB.

Une bonne prise pour les éléments de l’inspecteur Kouassivi

Il avait quitté Grand Popo , quand les douaniers du service d’intervention rapide l’ont intercepté au niveau de Pahou, un arrondissement de la commune de Ouidah. En somme c’est une bonne prise pour les éléments de l’inspecteur Pierre Kouassivi, qui dirige ce service d’intervention des douanes Mono-Couffo.

En août dernier, les éléments de la même unité avaient déjà saisi plus d’1.000.000 de médicaments contrefaits chez un trafiquant de produits pharmaceutiques à Adjaha, un arrondissement de Grand-Popo et Sègbohouè, une localité de la commune de Kpomassè. Il y avait en tout 1.302.100 comprimés, 52.640 gélules, 8.400 ampoules et 9.181 flacons de produits pharmaceutiques. C’était un coup dur porté à ce trafiquant qui avait dans le temps, pris la poudre d’escampette.