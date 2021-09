(Seuls les syndicalistes vaccinés autorisés à y prendre part) La commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives tient sa première session ordinaire ce vendredi 10 septembre 2021 à l’INFOSEC à Cotonou. Les secrétaires généraux des trois organisations syndicales représentatives accompagnés d’un membre de leur structure sont attendus à cette rencontre. Ils vont discuter des diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022.

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) et la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin). En dehors des dispositions prises pour la rentrée scolaire 2021-2022, cette rencontre va permettre de discuter de l’examen des doléances des travailleurs reçues à l’occasion de la fête du travail le 1er mai 2021 et d’autres questions diverses.

Pass sanitaire exigé

Pour cette rencontre, le gouvernement reste dans sa logique concernant la vaccination contre la COVID-19. Ainsi, chaque participant à ces négociations doit se présenter avec son carnet de vaccination contre la COVID-19. Après la lettre d’invitation adressée aux centrales et confédérations syndicales concernées, la ministre du travail et de la fonction publique a envoyé une seconde lettre pour leur notifier l’obligation d’avoir un carnet de vaccination contre la COVID-19. « J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir vous munir de votre pass sanitaire en vue de pouvoir prendre part aux travaux de la commission nationale… », a indiqué la ministre. La ministre Adidjatou Mathys a relevé que « en exécution des instructions du Conseil des Ministres du mercredi 1er septembre 2021, relatives à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ».

La CSTB exprime son désaccord

La CSTB n’est pas d’accord sur « l’imposition du pass sanitaire par le gouvernement pour participer aux négociations collectives gouvernement/confédérations syndicales ». Ce qui n’est pas normal et elle a dans une lettre ouverte au ministre du travail et de la fonction publique exprimé son désaccord. Pour cette confédération, « vouloir imposer le pass sanitaire pour des réunions ou pour diverses rencontres est une mesure arbitraire contre laquelle la CSTB élève une vive protestation ». Dans cette lettre ouverte, signée de son secrétaire général, Nagnini Kassa Mampo, la CSTB relève qu’il n’est pas prouvé que le vaccin empêche de contracter la maladie et de contaminer les autres. Et donc pour elle, « c’est sur cette base que pour les réunions, seules les mesures barrières comptent et doivent être prises ».