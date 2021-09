La dématérialisation du permis de travail est une réalité au Bénin. Il est désormais possible d’obtenir ce document en ligne en cliquant sur le lien : https://service-public.bj/public/services/service/PS00403. L’utilité du permis de travail n’est plus à démontrer. Il permet à un travailleur étranger d’obtenir un emploi au Bénin. Mais ce n’est que le promoteur d’entreprise qui peut faire la demande. Les frais de délivrance dudit document s’élève à 50.000 francs Cfa pour une durée estimée à 30 jours.

Les pièces à fournir

Seule la direction générale du travail sous tutelle du ministère du travail et de la fonction publique est compétente pour délivrer le permis de travail. Les pièces à fournir sont: un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin inspecteur du travail agréé, un extrait de casier judiciaire du requérant datant de moins de trois mois, un curriculum vitae, une photocopie du passeport en cours de validité. Il y a, avant tout ceci, un formulaire en ligne à remplir .

Notons que ce projet de dématérialisation du permis de travail et de bien d’autres documents à l’instar du contrat de travail expatrié ou étranger et du contrat de travail local, est porté par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique. Il bénéficie de l’appui du Ministère du Numérique et de la Digitalisation de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI).