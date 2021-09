Trois points à l’ordre du jour mais un seul point a été débattu lors de la première journée de la session de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives au titre de l’année 2021 lancée ce vendredi 10 septembre à l’INFOSEC à Cotonou. Au cours de cette journée des discussions, seul le point concernant les diligences effectuées par le gouvernement dans le cadre de la rentrée scolaire et universitaire a été abordé.

D’entrée, les trois ministres de l’éducation et leur collègue de la santé ont présenté aux responsables des deux centrales et confédérations syndicales qui ont été admises dans la salle, les mesures prises par le gouvernement pour une rentrée apaisée. Selon la ministre du Travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys, « toutes les dispositions ont été prises pour une bonne rentrée. Les ressources financières ont été mises en place. Qu’il s’agisse des subventions, des primes de rentrée, tout a été libéré ». Elle a rassuré que les infrastructures socio-éducatives ont connu de réhabilitation sur toute l’étendue du territoire national même si quelques problèmes restent tout de même à régler avant le démarrage des cours.

Concernant les dispositions prises pour éviter la propagation du COVID-19 au niveau des établissements scolaires et universitaires, il est à retenir qu’au nombre des mesures, il y a la vaccination des enseignants et le respect de la distanciation entre apprenants puis entre élèves et enseignants. La gestion de la récréation sera organisée de sorte que tous les élèves n’y aillent pas au même moment. Aussi, il est recommandé aux parents de faire porter les masques à leurs enfants.

Le gouvernement n’a pas accédé à la demande de report de la rentrée scolaire en raison de la pandémie. « On ne peut arrêter le cours de la vie à cause de cette maladie. On a déjà perdu beaucoup de temps. Il est question aujourd’hui d’évoluer étant donné que des mesures ont été prises pour limiter la propagation du virus », a indiqué la ministre Adidjatou Mathys. Ainsi, la date du 20 septembre est maintenue. Les autres points à l’ordre du jour que sont l’examen des doléances formulées par les Confédérations et Centrales syndicales à la fête du travail le 1er mai dernier et des questions diverses vont être débattus lors d’une autre séance. Pour rappel, Kassa Mampo de la CSTB n’a pas pris part aux négociations car, il n’a pas eu accès à la salle pour défaut de carnet de vaccination anti COVID-19.