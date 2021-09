Au Bénin, le Port autonome de Cotonou reste dans la dynamique de modernisation de ses équipements. Il s’est fait livrer son second remorqueur baptisé « BIO GUERRA », le dimanche 20 septembre 2021. C’est l’administration portuaire qui donne l’information sur sa page Facebook. On y lit que « Bio Guerra » est le premier remorqueur robuste qui débarque au Port de Cotonou.

Cette acquisition fait partie du nouveau plan directeur du PAC qui vise la construction du nouveau terminal (T5)

Il dispose d’un « moteur de type ASD plus puissant et plus résistant que d’ordinaire avec une capacité de 85 tonnes bollards pull de puissance de traction ». Cette acquisition fait partie du projet N°1 du nouveau plan directeur du Port Autonome de Cotonou qui vise la construction du nouveau terminal (T5) et l’amélioration de l’accès nautique, informe la direction de l’infrastructure portuaire.

Le nouveau remorqueur vient s’ajouter, à l’AMAZONE, un autre remorqueur « de dernière génération de type ASD de 85 tonnes » , arrivé au Port Autonome de Cotonou en juillet 2021.« BIO GUERRA » aidera le port à améliorer la qualité de ses services. Inutile de rappeler que la gestion de l’infrastructure a été confiée au Port d’Anvers, un Port Belge, depuis 2018 et ce, pour 10 ans.