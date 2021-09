Après le décès de l’ancien Secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin (CSA-Bénin), Dieudonné Lokossou ce mardi 7 septembre 2021, certains de ses camarades de lutte lui rendent hommage. C’est le cas de l’ancien Secrétaire général de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB), Emmanuel Zounon. Il nourrit beaucoup de regrets à la mort de celui qui a été « un frère ».

« Que des Regrets. Il a été un frère. Et qu’il repose en paix », a écrit Emmanuel Zounon, de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB). Il présente ses condoléances à toute la famille syndicale du Bénin avant de relever que le disparu, Dieudonné Lokossou « est un grand combattant ». Il témoigne que « s’il (le défunt) est convaincu, il se lance dans la bataille pour la défense de travailleur et il met les moyens pour gagner ». Selon lui, Dieudonné Lokossou est aussi « un grand lecteur et panafricaniste qui croit aux idéaux de la gauche ».

Et au-delà de sa rigueur « il est très émotif et pleure vite ». Il informe que l’ancien secrétaire général de la CSA-Bénin croit à la vertu du dialogue ce qui a été son dernier outil et qui lui a permis de tout faire pour réunir les centrales syndicales du Bénin pour une entente face à la situation des libertés dans notre pays. Emmanuel Zounon est confiant que d’autres vont poursuivre l’œuvre du disparu. Pour lui, « il n’est pas mort, il n’est passé que dans une autre chambre ». Et « son image restera graver dans les mémoires pour la lutte finale ».