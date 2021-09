« Le Président de la République est fier de vous, le peuple béninois est fier de vous ». Ainsi s’exprimait la Vice-présidente Mariama Chabi Talata à l’occasion de la cérémonie de décoration de cinq conseillers de la Cour constitutionnelle le vendredi 24 septembre dernier. En effet, le vice-président de la haute juridiction Razak Amouda-Issifou et les conseillers André Katari, Rigobert Azon, Sylvain Nouwatin et Moustapha Fassassi ont été reçus dans l’ordre national du Bénin. Razak Amouda-Issifou a été fait Grand Officier de l’Ordre national du Bénin, tandis que ses quatre autres collègues ont été élevés au rang de Commandeur de l’Ordre national du Bénin.

“La Cour constitutionnelle a engrangé des résultats plus que flatteurs depuis 3 ans”

La vice-présidente Mariama Chabi Talata a dans son allocution, reconnu les mérites des conseillers distingués. A l’en croire, grâce au travail abattu avec courage et abnégation par ces conseillers et le président Djogbénou, la Cour constitutionnelle « a engrangé des résultats plus que flatteurs depuis trois ans ». L’ouverture de la haute juridiction et sa proactivité ont aiguisé la faculté des citoyens à user de leur droit constitutionnel de saisine. Une évidence qui contraste avec sa légendaire réputation de couvent de chambre noire, a par ailleurs salué Mme Talata.

Le porte-parole des conseillers distingués, Razak Amouda Issifou n’a pas manqué de témoigner sa reconnaissance au président de la République Patrice Talon. Il a ensuite promis au nom de ses pairs de poursuivre sur la même lancée. Celle qui leur vaut les honneurs de la République.