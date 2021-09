Chef du parti Les Démocrates, Eric Houndété a son avis bien tranché sur l’état de la démocratie en Afrique. « Tout le monde sait que le continent a eu un espoir au cours des années 90. Mais aujourd’hui, il y a un recul évident partout, dans tous les pays » indique d’entrée l’ancien député interrogé par le journal Le Matinal à l’occasion de la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre dernier. Aujourd’hui, poursuit l’opposant, le problème qui se pose c’est qu’il y a des institutions et des règles qui ont été mises en place; mais force est de constater que ces règles sont foulées aux pieds.

Ils transforment les règles à leur guise et écrasent les autres

Ceux qui gouvernent aujourd’hui pour la plupart, transforment les règles à leur guise et écrasent les autres, croit savoir l’ancien parlementaire. La démocratie n’est plus inclusive. Ce qu’il y a donc lieu de faire pour résoudre ce problème, c’est que les citoyens des pays s’asseyent et redéfinissent les « règles qui ont été prises ou imposées aux uns et aux autres pour préserver la paix » suggère Eric Houndété.

Que cette démocratie soit une assise inclusive

En somme, il faut la participation de tous à la démocratie. « Donnez n’importe quel nom à ce que nous voulons faire. Asseyons-nous. Faisons en sorte que cette démocratie soit une assise inclusive et non une inclusion de façade. Que ceux qui sont concernés s’asseyent et disent voici comment on va faire pour que les uns et les autres participent. De toutes les façons quand tout le monde participe, on va de l’avant » assure le président des Démocrates.