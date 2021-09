Le président de la République, Patrice Talon tient actuellement une rencontre avec les 77 maires des communes du Bénin et leurs adjoints au Palais des Congrès de Cotonou. Il est question de faire part aux maires et leurs adjoints des réformes introduites dans la gestion des communes afin d’influence leurs développements. Ces réformes sont contenues dans un document intitulé « Projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation ». Le document a été présenté aux maires.

La première réforme concerne le poste de secrétaire général. Désormais, il ne va plus s’agir de secrétaires généraux dans les communes du Bénin mais de secrétaire exécutif. Celui qui va être nommé à ce poste doit être un Cadre A1 avec six ans d’expériences ou doit avoir BAC +5 avec dix ans d’expériences. Il sera nommé par le maire après tirage au sort dans un fichier national pour un mandat de six ans. Le Secrétaire exécutif est sous l’autorité hiérarchique du maire dans le cadre de l’exercice des pouvoirs du maire. Mais, il ne reçoit d’ordre de ce dernier que dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de secrétaire exécutif. Toutefois, il soumet à l’autorité du conseil de supervision auquel le maire fait partie. C’est le secrétaire exécutif qui est désormais l’ordonnateur du budget. Les maires sont donc déchus de cette prérogative.

Chaque commune va disposer d’un conseil de supervision. Ce conseil sera composé du maire et ses adjoints plus les présidents des quatre commissions du conseil communal. De même, chaque commune ne va plus avoir plus de quatre commissions permanentes. Au Bénin, il y aura désormais trois catégories de communes à savoir, les communes à statut particulier, des communes intermédiaires et des communes de droit commun. Un décret pris en conseil des ministres va fixer la catégorisation. Le Fonds d’appui au développement des communes (FADeC) sera remplacé par le Fonds d’investissement Communal.