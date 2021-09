Dans la commune d’Abomey-Calavi, une affaire d’agression s3xuelle sur un jeune homme a entrainé l’envoi en prison d’un militaire. Présenté au procureur de la République ce mardi 28 septembre 2021, il a été déposé en prison malgré qu’il n’ait pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le présumé violeur est un soldat de première classe et il est accusé par un jeune homme, apprenti vitrier dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le militaire accusé aurait appliqué une f3llation à la victime avant de l’agresser. C’est Le Potentiel qui rapporte les faits. Selon ce quotidien, le jeune homme a expliqué que le soldat en question est venu dans l’atelier de vitrerie et s’est mis à jouer avec son appareil reproducteur. Il confie qu’il était avec son frère, qui a été chassé des lieux par l’homme en uniforme. Sous les effets des attouchements de son bourreaux, il aurait été excité. Devant le procureur de la République, le soldat a nié les faits. Il a cependant reconnu qu’il y a été en contact avec les deux jeunes hommes dans l’atelier de vitrerie. Le militaire a indiqué qu’il y a retrouvé les deux apprentis.

« L’un d’eux s’est opposé et a voulu me filmer. Pour l’en empêcher, je lui ai donné une gifle avant de quitter les lieux », a affirmé le soldat. C’est après avoir quitté l’atelier qu’il a été rattrapé par les deux jeunes hommes accompagnés d’une foule. Il n’a pas pu se tirer d’affaire car, sa moto était tombée en panne. Il a donc été déposé en prison après avoir été présenté au procureur. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur et risque trois mois à deux ans de prison et une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.