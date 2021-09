Il y a quelques semaines, la presse béninoise dévoilait une affaire de fraude et de corruption à la recette douanière d’Hillacondji (frontière Bénin-Togo). En effet, des disciples de Saint Mathieu officiant au niveau de ce service ont été pointés du doigt suite à la disparition de 380 millions de francs Cfa. Après cet épisode, ils ont tous été remplacés et mis à la disposition de la justice. La nouvelle équipe dirigeante a été installée le jeudi 02 septembre dernier par le directeur général des douanes et droits indirects Charles Inoussa Sacca Bocco. Cette nouvelle équipe est composée de 4 personnes. Il s’agit de Roukayath Boni Yara, Receveur, Clément Vikpodigni, Chef brigade, Chaudieu Amoussou, Chef brigade adjoint et Cossi Mathieu Aihunzoun Chef des Opérations Commerciales (COC).

Il ne vous appartient pas de solutionner les difficultés par des voies peu orthodoxes

Contrairement à ceux qui les ont précédés, les nouveaux agents ont fait la promesse d’être à l’écoute des opérateurs économiques et de travailler suivant les règles établies. « Vous devez accompagner l’administration des douanes et cette dernière doit vous accompagner. Lorsqu’il y a des difficultés, il ne vous appartient pas de chercher à régler par des voies peu orthodoxes » a prévenu le Dg des douanes. De toutes les façons, l’informatisation des recettes permet de dévoiler au grand jour, les fraudes et les déclarations impayées.

” Nous devons travailler à une saine mobilisation des recettes”

C’est d’ailleurs ce qui a conduit à l’interpellation des agents des douanes précédemment en poste au niveau de ce service et d’un transitaire. « Nous sommes des soldats de l’économie et au nom du patriotisme, nous devons travailler à une saine mobilisation des recettes » a laissé entendre Charles Inoussa Sacca qui s’adressait naturellement aux agents des douanes. Signalons que le Dg des douanes était accompagné des responsables de Bénin Control S.A et de Web Fontaine, qui sont des partenaires techniques de l’institution douanière.

On retrouvait aussi à ses côtés certains de ses directeurs techniques. Le déplacement du 02 septembre dernier n’avait pas seulement pour but d’installer la nouvelle équipe dirigeante. Il s’agissait aussi d’échanger avec les opérateurs économiques usagers de ce poste de douanes. Charles Inoussa Sacca Bocco en a profité pour rappeler à ses vis-à-vis les réformes menées au niveau de la douane béninoise par le gouvernement en vue de l’amélioration du climat des affaires selon les informations rapportées par le journal L’Evènement Précis.