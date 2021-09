La ville de Cotonou a été le théâtre d’un braquage hier mercredi 08 septembre, au quartier Guinkomey à la hauteur du carrefour Bethel dans le 5ème arrondissement. Selon la presse locale, une dizaine de braqueurs ont été neutralisés par les agents de la police républicaine présents sur les lieux et ceux appelés en renfort. C’est suite à des échanges de tirs entre les deux parties. Les malfrats auraient été pourchassés par les policiers du passage supérieur à l’avenue Steinmetz.

Guinkomey, un quartier à surveiller par la police

Un agent a été touché, mais sa vie n’est pas menacée. Le Directeur général de la police Soumaila Yaya était lui-même sur le terrain selon les sources concordantes. Comme indiqué, les policiers en civil étaient déjà dans le secteur où ils menaient une enquête après un autre braquage intervenus la veille au quartier Sikècodji dans le 7ème arrondissement de Cotonou. Les populations satisfaites, de l’intervention des forces de l’ordre n’ont pas manqué de les ovationner.

Il faut dire que ces derniers mois, on assiste à une recrudescence des cas de braquage à Cotonou. Et ces forfaits sont même commis en plein jour. Le mois dernier, le vendredi 06 août plus précisément, les bandits ont attaqué dans le même quartier de Guinkomey un homme qui descendait de voiture. Ils lui ont arraché un sac contenant des billets de banque. L’infortuné aurait quitté la banque ce jour-là.