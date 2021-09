Au Bénin, le gouvernement de Patrice Talon travaille à l’autonomisation énergétique du pays. Après la construction de la centrale thermique de Maria-Gléta 1, il y a deux ans, l’exécutif enclenche bientôt Maria Gléta 2. Un projet “instruit par le gouvernement du Bénin dans le Programme d’actions du gouvernement et qui suit son cours“, selon Emeric Tokoudagba, directeur général de la Société béninoise de production d’électricité. « Actuellement, nous sommes à l’étape de contractualisation » informe le technicien interrogé par le journal Le Matinal.

Pour monter sa capacité de production à plus de 270 mégawatts

Dans les prochaines semaines, ce projet va effectivement démarrer et permettre à Maria-Gléta de monter sa capacité de production à plus de 270 mégawatts, ajoute le Dg. L’objectif du gouvernement avec ce projet est la sécurisation en approvisionnement électrique du Bénin jusqu’à l’autonomisation mais également la stabilité des coûts d’électricité pour le pays et de les maintenir assez bas pour permettre l’essor industriel du Bénin.

C’est du moins ce qu’indique le directeur général de la Société béninoise de production d’électricité. Maria Gléta 2 sera un projet innovant parce que « nous sommes allés chercher une technologie assez proche de la technologie utilisée sur Maria-Gléta 1, mais plus performante » promet Emeric Tokoudagba. Pour rappel, la centrale thermique de Maria-Gléta 1 construite il y a deux ans a une capacité de production de 127 mégawatts.