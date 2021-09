Au Bénin, plusieurs localités du Nord et du Centre, sont le théâtre d’affrontements sanglants entre éleveurs et agriculteurs. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août dernier par exemple, certaines localités de Kétou et de Savè ont connu ces conflits meurtriers,. Il y a eu des agriculteurs charcutés et fusillés. Interrogé récemment par TV5 Monde, dans un élément sur le sujet, le maire de la commune de Savè, Denis Oba Chabi a appelé le gouvernement à prendre des mesures fortes même s’il y a une présence militaire dans la zone où le conflit avait éclaté.

« Il faut que l’Etat central prenne ses responsabilités pour que l’armée soit installée une fois pour de bon. Qu’il y ait une base militaire dans cette zone » a déclaré l’édile de la commune au micro de TV5 Monde. Rappelons que le gouvernement béninois est dans une dynamique de sédentarisation de ses éleveurs.

Sous l’autorité de Patrice Talon

Il a créé à cet effet, un Haut-Commissariat à la sédentarisation des éleveurs lors du Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021. Cette structure est sous l’autorité du chef de l’Etat Patrice Talon. Elle a pour mission de moderniser les systèmes d’élevage et de définir et mettre en œuvre la politique de sédentarisation des éleveurs.