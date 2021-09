Washington a condamné mercredi le lancement d’un missile par la Corée du Nord, affirmant qu’elle violait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. D’après un porte-parole du département d’Etat américain, cette action de Pyongyang, constituait une menace pour ses voisins et la communauté internationale. Mercredi, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont testé des missiles balistiques, la dernière volée d’une course aux armements qui a vu les deux pays développer des armes de plus en plus sophistiquées.

La Corée du Nord a tiré une paire de missiles balistiques qui ont atterri en mer au large de sa côte est, selon des responsables sud-coréens et japonais, quelques jours seulement après avoir testé un missile de croisière qui aurait des capacités nucléaires. La Corée du Sud quant à elle a testé un missile balistique lancé par sous-marin (SLBM), devenant ainsi le premier pays sans armes nucléaires à développer un tel système.

Invitation au dialogue

« Nous restons attachés à une approche diplomatique avec la RPDC (République démocratique de Corée) et les appelons à engager le dialogue. Notre engagement en faveur de la défense de la République de Corée et du Japon demeure inébranlable », a déclaré le porte-parole. La Corée du Nord n’a cessé de développer ses systèmes d’armes au milieu d’une impasse sur les pourparlers visant à démanteler ses arsenaux nucléaires et de missiles balistiques en échange d’un allégement des sanctions américaines.

Les négociations, initiées entre l’ancien président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en 2018, sont au point mort depuis 2019. L’administration du président Joe Biden a déclaré qu’elle explorerait la diplomatie pour atteindre l’objectif de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, mais ne chercherait pas un grand accord avec Kim.