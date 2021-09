De retour des congés, le gouvernement béninois a réactivé et renforcé les mesures de lutte contre la Covid-19. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont de nouveau interdits, de même que les évènements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Ces mesures ont laissé libre cours à moult interprétations. Certains se sont même demandé si les églises et mosquées seront fermées suite à ces restrictions. Lors d’une rencontre avec la presse le jeudi 02 septembre dernier, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji ont apporté des clarifications sur ces mesures.

Selon leurs dires, jamais le gouvernement n’a ordonné la fermeture des églises et des mosquées. La suspension des évènements et manifestations à caractère religieux ne veut surtout pas dire que, églises et mosquées doivent mettre les clés sous les paillassons, assure Wilfried Léandre Houngbédji. « Le gouvernement s’emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes et d’à propos. Il ne sera pas utile d’en arriver là. Entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d’aller à l’école, que de bénéficier des soins de santé de qualité » a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Obligation d’un pass vaccinal

Les chefs religieux sont cependant sensibilisés aux fins de veiller au respect des gestes barrières. Ils sont aussi invités à inciter leurs fidèles à aller se faire vacciner, a-t-il poursuivi. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a ensuite évoqué le cas des manifestations religieuses de 10.000, 20.000 personnes comme les pèlerinages. A l’en croire, les organisateurs de ces manifestations doivent s’assurer que les participants ont un pass vacinal. Dans le cas contraire, il ne peut y avoir de manifestations.