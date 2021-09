Au Bénin, le monde syndical est en deuil. Il vient de perdre, l’un de ses vaillants responsables. Il s’agit de l’ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Dieudonné Lokossou. Il est mort tôt ce mardi 07 septembre 2021 au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Des informations recueillies, il a été admis dans ce centre suite à un malaise le week-end écoulé.

Le disparu a été une figure emblématique du monde syndical et a servi à la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP) jusqu’à sa retraite. Natif de Bopa, une commune du département du Mono, il est le prédécesseur de Anselme Amoussou, l’actuel secrétaire général de la CSA-Bénin.

Dans le monde syndical béninois, il est connu pour sa verve et son engagement pour la cause des travailleurs. Sa ténacité, son franc parlé et son combat pour la défense des travailleurs et de la liberté d’expression ont fait de lui l’un des ténors du monde syndical béninois.