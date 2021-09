Cynthia et Victor Liu, deux frères et sœurs américains empêchés de quitter la Chine depuis 2018 sont rentrés aux États-Unis ce week-end, selon un responsable américain. Leur libération par Pékin intervient peu de temps après que les États-Unis ont mis fin à une action en justice contre une haute responsable de Huawei. Les frères et sœurs sont rentrés en Amérique après plus de trois ans, au cours desquels ils n’ont pas été autorisés à quitter la Chine en vertu d’une « interdiction de sortie » malgré l’absence d’allégations criminelles.

Leur père, l’ancien responsable de banque et fugitif Liu Changming, est recherché en Chine pour faire face à des accusations de fraude. La sortie des deux Américains fait suite à un accord qui a permis à la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, de retourner en Chine depuis le Canada après que les procureurs américains ont abandonné une affaire de fraude contre elle.

Pas un échange de prisonniers

Quelques heures après l’annonce de l’accord, deux Canadiens arrêtés peu de temps après l’arrestation de Meng ont été libérés de la détention chinoise et renvoyés au Canada. Pékin avait nié que ces arrestations étaient liées. La Maison Blanche a déclaré lundi que la libération des Canadiens n’était pas un échange de prisonniers, mais que leurs cas avaient été soulevés lors d’un appel entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping lors d’un appel le 9 septembre.

Leur mère toujours détenue

Le ministère de la Justice a déclaré que sa décision sur le cas de Meng avait été prise de manière indépendante. « Nous nous félicitons du retour de Cynthia et Victor Liu aux États-Unis dimanche », a déclaré un porte-parole du département d’État, ajoutant que le personnel consulaire américain à Shanghai avait contribué à faciliter la sortie des frères et sœurs. Par ailleurs, la mère de Cynthia et Victor Liu, Sandra Han, est toujours détenue sur des accusations criminelles en Chine.