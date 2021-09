L’emblématique patron de Tesla et SpaceX fait l’actualité, pas seulement avec le récent vol spatial avec des touristes mais avec l’annonce assez particulière de son divorce. En couple depuis trois ans avec l’artiste canadienne Grimes, ils ont un enfant prénommé X Æ A-XII.

«Nous sommes à moitié séparés mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons fréquemment et sommes en bons termes… Mon travail chez SpaceX et Tesla m’oblige à être principalement au Texas et à voyager à l’étranger, alors que le travail de Grimes est principalement à Los Angeles. Elle est actuellement avec moi et Baby X est dans la pièce adjacente» a annoncé Elon Musk.

L’information a été donnée par le principal intéressé lui-même au magazine américain Pagesix. Le milliardaire américain est le deuxième homme le plus riche du monde. Ses plus gros projets actuels sont la voiture électrique Tesla et la compagnie aéronautique SpaceX.