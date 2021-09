Il y a quelques de cela, alors que Macron effectuait une visite du côté de la Drôme et qu’il voulait prendre un bain de foule, le numéro 1 français a été pris à partie par un inconnu. En effet, Damien Tarel, personnage inconnu du grand public à cette époque là a giflé le Président Macron devant un lycée. La scène plutôt insolite a fait le tour de la toile et dans les médias internationaux.

Il faut dire qu’à la suite de son geste Damien Tarel a été maitrisé très rapidement. Dans la foulée, nous vous informons que Damien Tarel est proche des gilets jaunes et de l’ultra-droite. Poursuivi par la justice française, Damien Tarel, agresseur de Macron a écopé de 4 mois de prison ferme. Récemment l’auteur de la gifle à Macron est sorti de prison discrètement selon nos recoupements d’informations. Hier lundi 20 Septembre 2021, M Tarel s’est exprimé au détour d’un entretien à la télévision.

C’est au cours de l’émission Touche pas à mon poste que Damien Tarel a fait son témoignage. Face à Cyril Hanouna est revenu sur les événements et a dit pourquoi il a fait ce geste. Damien Tarel dit ne pas regretté son acte. “Non, non, je n’ai aucun regret surtout avec la situation actuelle avec le pass sanitaire”, a lancé l’auteur de la gifle. “Gifler un président de la république je comprends c’est un acte très fort qui peut sembler très violent mais néanmoins si vous me parlez de violence, c’est qu’une gifle hein“, a confié M Tarel.