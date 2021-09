Absent du groupe qui a affronté Madagascar et la République Démocratique du Congo début septembre, l’écureuil David Kiki a trouvé un nouveau club. En effet, l’arrière gauche de la sélection béninoise vient de signer un contrat d’un an avec FK Arda Kardjali, un club de première division bulgare. Ce sera le deuxième club bulgare de David Kiki, formé à France Bénin Football. L’année dernière, il appartenait au PFC Montana au sein duquel il a joué 23 matches et marqué 1 but.

De nouveau sélectionnable

Âgé de 27 ans, l’ex-sociétaire de Niort et de Brest a une chance de disputer une compétition européenne avec son nouveau club si ce dernier se porte mieux que l’année dernière. En effet, le FK Arda Kardjali s’était classé 4 e du championnat de première division bulgare la saison écoulée et a joué le tour préliminaire de l’Europa League. Il sera finalement éliminé par les israéliens de l’Hapoel Beersheva.

Actuellement, Arda est 10 e du championnat avec cinq points engrangés en 6 journées, mais 2 matches en retard. David Kiki devrait faire partie du groupe qui ira défier lundi prochain le Botev Plovdiv, l’actuel quatrième du championnat. Maintenant que l’arrière gauche béninois a trouvé un nouveau club, il est de nouveau sélectionnable par Michel Dussuyer, le coach français des écureuils du Bénin.