La concurrence entre milliardaires américains ne cesse de se poursuivre au fur et à mesure que le temps passe. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et homme le plus riche du monde a été récemment détrôné par son rival et milliardaire américain Elon Musk. C’était le lundi 27 septembre 2021 que cela s’est produit, d’après le magazine américain Forbes.

« Je suis en train d’envoyer une statue géante en forme de ‘2’ »

Toujours selon ce dernier, le patron de SpaceX est devenu la troisième personne au monde à valoir 200 milliards de dollars. En effet, les deux personnes avant lui, à toucher cette barre étaient Jeff Bezos et le milliardaire français Bernard Arnault, patron du groupe LVMH. Cependant, après avoir pris la place de Jeff Bezos, Elon Musk n’a pas voulu laisser passer l’occasion de se moquer de son rival. Dans un mail envoyé à Forbes, il a écrit : « Je suis en train d’envoyer une statue géante en forme de ‘2’ ainsi qu’une médaille d’argent à Jeffrey B. ». Notons que Jeff Bezos et Elon Musk s’étaient plusieurs fois affrontés concernant le titre de la personne la plus riche du monde. Aussi, ce n’est pas la première fois que le fondateur de SpaceX se moque de Jeff Bezos.

Au cours du mois d’août dernier, la filiale d’Amazon dénommée Kuiper, avait déposé une plainte auprès de la commission fédérale des communications sur l’ambition de SpaceX d’agrandir son propre réseau de satellites, Starlink. Elon Musk avait vite réagi en s’attaquant à Jeff Bezos, sur Twitter, estimant que celui-ci avait « pris sa retraite pour poursuivre un travail à plein temps en déposant des plaintes contre SpaceX ».