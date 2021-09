Lors du Conseil des ministres d’hier mercredi 07 septembre, le président Patrice Talon a nommé le député André Okounlola au poste d’ambassadeur du Bénin près la Russie. Une nomination qui laisse vacant le poste du parlementaire à l’Assemblée nationale. Son suppléant Romaric Ogouwalé devrait donc normalement lui succéder. Elu du Bloc Républicain, ce dernier est enseignant chercheur au département de géographie de l’Université d’Abomey-Calavi.

Okounlola remplace Noukpo Clément Kiki

Si tout va bien, l’universitaire sera bientôt installé à son poste de député en remplacement d’André Okounlola qui occupait le poste de deuxième questeur de l’Assemblée nationale 8ème législature. Il ira remplacer en Russie, l’ambassadeur Noukpo Clément Kiki rappelé au pays. Notons que la Russie et la France sont les deux seuls pays européens où le Bénin a ouvert des représentations diplomatiques.

Le continent sur lequel le pays d’Afrique de l’Ouest compte désormais le plus d’ambassades ouvertes est l’Asie avec 5 représentations diplomatiques. La première est à Koweit City avec Soumanou Issoufou Moudjaidou. La deuxième au Qatar avec Mohamed Baré. Une autre se trouve en Arabie Saoudite avec à sa tête l’ambassadeur Fadilou Moutairou. La Chine et le Japon complètent le tableau avec respectivement, les ambassadeurs Simon Pierre Adovèlandé et Makarimi Abissola Adechoubou.