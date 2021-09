La crue du fleuve Mono n’épargne pas les communes du département. Grand Popo et Athiémé sont sous les eaux. Le niveau de ce fleuve a atteint le 09 septembre dernier une hauteur de 2 mètres 05 contre un seuil critique de 1mètre 85 relevé le samedi dernier. Sur les 7 arrondissements de Grand Popo par exemple, cinq sont touchées. Il s’agit d’Avloh, de Grand-Popo Centre, de Sazoué, de Djanglanmey et Adjaha. Les deux autres arrondissements épargnés pour l’instant sont Gbèhoué et Agoué.

La berge d’Athiémé barricadée au niveau de “l’ancien port”

Les dégâts matériels sont énormes à Grand Popo et à Athiémé. Dans cette dernière commune, les activités économiques qui s’exerçaient à ” l’ancien port” se trouvant au niveau de la berge ont dû cesser, expliquent les témoins interrogés par le journal La Nation. En effet, la berge a été barricadée par des chicanes. Dans les habitations et exploitations agricoles également, l’eau est omniprésente. Outre les communes du Mono, le Couffo est également touché, notamment la commune de Dogbo.

Les villages de l’arrondissement de Dévé sont ceux qui subissent le plus les affres de cette crue. Dans le village de Tchangba par exemple, l’eau a submergé plusieurs concessions et exploitations agricoles. Le mardi 07 septembre dernier, le maire Magloire Agossou a rendu visite aux sinistrés. L’édile est allé faire le constat et surtout porter assistance à ces sinistrés.