Si on vous parle de distraction plusieurs types d’activités vous viennent à l’esprit. Entre les randonnées, les jeux vidéos, les activités nautiques, un nouveau type d’activité prend de plus en plus de l’ampleur. L’Airsoft puisque c’est de lui qu’il s’agit permet aux amateurs de jeux de guerre de simuler un terrain d’opération avec des armes factices similaires à de vrais et naturellement sans danger réel pour les participants.

Dans le principe, les armes factices utilisées pour les activités d’Airsoft propulsent des mini-billes et leur système de fonctionnement respecte totalement la législation en vigueur dans les pays. Conçues au départ pour des tirs d’essai et utilisées par des collectionneurs, les armes ont été utilisées par des passionnés pour en faire une activité sportive d’équipe, en bref un loisir en plein air.

Un boom inespéré a été constaté dans le secteur avec l’avènement de sites spécialisés qui offrent une pléthore de modèles. Les sniper airsoft sont parmi les modèles les plus courus par les amateurs. Les règles de jeu varient selon les organisateurs mais sont très souvent axés autour d’une entente entre les participants.

Historique de l’Airsoft

D’après les spécialistes, l’Airsoft découlerait d’une interdiction au Japon de détention d’armes à feu après la seconde guerre mondiale. Les premières répliques ont ainsi vu le jour, d’abord en plastique sans possibilité de tirs, puis avec des mini-balles factices, avant d’être adaptées au jeu en communauté. Ce business a pris beaucoup d’ampleur, poussant même des amateurs du loisir à apprendre à tirer avec de vraies balles pour ensuite retourner jouer en communauté avec plus de capacité.

Cela permet surtout à des grands amateurs de jouer à la guerre sans y participer réellement. Un jeu amusant qui entraîne jeunes et vieux et qui gagne de plus en plus de pays depuis quelques années. Une sorte de paintball sans la peinture, donc plus propre et avec la réelle impression de participer à une bataille.