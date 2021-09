Le Bénin a participé à la 76 ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tenait par visioconférence à New-York la semaine dernière. Le chef de l’Etat, empêché, s’est fait représenter par la Vice-présidente Mariama Chabi Talata. Dans son discours prononcé à l’occasion, le vendredi 24 septembre, l’ex-parlementaire a annoncé la candidature du Bénin au Conseil des droits de l’homme de l’Onu. Le pays d’Afrique de l’Ouest estime qu’il a réalisé des progrès sensibles, palpables et concrets ces dernières années. Ce qui le pousse à estimer qu’il mérite de siéger « au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre de la période 2022-2024 » en vue du partage de ses expériences de protection et de promotion des droits humains.

Une candidature “formellement endossée par l’Union Africaine”

Il rappelle que la candidature du Bénin pour siéger au sein de ce Conseil onusien a déjà été « formellement endossée par l’Union africaine ». « Fort de cet appui de proximité, nous invitons également l’ensemble des pays membres des Nations Unies à soutenir la candidature béninoise lors des élections qui auront lieu à New York en octobre 2021 » invite Mariama Chabi Talata. La Vice-présidente du Bénin a aussi profité de la tribune des Nations Unies pour évoquer les défis sécuritaires auxquels son pays fait face, notamment l’insécurité générée par l’extrémisme violent et le banditisme. En clair, il s’agit du « péril terroriste qui constitue une menace réelle à ses frontières nord, et la piraterie maritime au Sud ».

Le Bénin soutient la création d’un Etat palestinien

Pour affronter ces deux situations crisogènes, le pays prend des dispositions nécessaires en interne mais aussi, se permet de s’associer à toutes les initiatives au niveau régional et international afin de garantir la paix, la libre circulation et la sécurité à ses citoyens et à tous ceux qui vivent sur son territoire , informe Mme la Vice-présidente. En ce qui concerne l’Organisation des Nations Unies même, le Bénin réaffirme la nécessité de réformer l’institution. Pour ce pays , il faut « absolument » réformer l’Onu avec « pour socle l’égalité, la justice et la solidarité entre les Etats membres. Les temps ont changé, le monde à évoluer. Notre institution doit aussi évoluer, s’adapter à son temps » a martelé Mariama Chabi Talata.

Le Bénin a par ailleurs manifesté son soutien à la création d’un Etat palestinien viable doté des attributs de la pleine souveraineté internationale. Il a aussi appelé à la levée du blocus économique imposé à Cuba et à la normalisation des relations diplomatiques entre la grande île et les Etats-Unis.