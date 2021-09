Le Bénin ne voit pas d’un bon œil les coups d’Etat perpétrés au Mali et en Guinée. En faisant le point de la récente participation du pays à la Session extraordinaire des Chefs d’Etat de la Cedeao, le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a laissé entendre que le Bénin était opposé à ces putschs. « Le Bénin condamne la rupture dans les ordres constitutionnels dans nos pays. On ne peut pas développer un pays si l’on retourne à cet ordre décadent d’il y a quelques années qui faisaient que nos pays étaient le théâtre de coups d’Etat qui portent atteinte à tout effort de développement. Il ne faudrait pas que cette régression fasse tache d’huile » a mis en garde le chef de la diplomatie béninoise.

Pour prévenir ces coups de force dans les pays membres de l’espace sous-régional, le Bénin a demandé une révision du Pacte additionnel de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ainsi renforcé, ce pacte additionnel doit pouvoir être appliqué de manière réaliste, très clair et sans complaisance pour éviter à l’avenir ces putschs regrettables, a fait savoir le ministre Agbénonci lors de sa rencontre avec la presse vendredi prochain. Il dit avoir été heureux d’exprimer la position de Bénin à ce sommet et que plusieurs chefs d’Etat présents à cette réunion soient également dans la même dynamique.

Plusieurs chefs d’Etat avaient la même préoccupation

«J’ai été heureux qu’elle ait été exprimée par plusieurs Chefs d’Etat présents à cette réunion à savoir que le Pacte additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la bonne gouvernance fasse l’objet d’un examen attentif d’une mise à jour mais aussi de dispositions permettant de l’appliquer sans complaisance » a fait savoir le chef de la diplomatie béninoise. Rappelons que l’article 20 de ce protocole additionnel de la Cedeao dit clairement que l’armée et les forces de sécurité publique sont soumises aux autorités civiles régulièrement constituées.