Dans un audio parvenu au site nigérian Punch, le séparatiste Yoruba Sunday Igboho a vertement critiqué la dizaine d’avocats béninois qui assure sa défense. Il leur reproche d’avoir collectivement échoué puisqu’ils n’ont pas pu obtenir sa libération après environ 50 jours de détention. « Les avocats sont-ils Dieu ? Les avocats qui n’arrivent pas à convaincre un juge de me libérer ; voyez combien ils sont, environ 10. Ce n’était pas une petite somme d’argent qu’ils ont touché, certains ont eu 5 millions de nairas, d’autres 4 millions de nairas » a déclaré le militant Yoruba.

” Il m’a abandonné là où j’étais “

Il va même fustiger le comportement de Me Ibrahim Salami qui lui aurait manqué de respect. En effet, selon ses dires, l’avocat l’a fait attendre plus de 15 minutes en parlant avec quelqu’un d’autre. « S’il avait dit à cette personne de lui laisser le temps de s’occuper de son client, celle-ci n’aurait rien dit parce qu’elle savait qu’il était venu à cause de moi. Mais il m’a abandonné là où j’étais…Je ne suis pas un jeune garçon » a clairement fait savoir Sunday Igboho, selon la transcription faite par le site Sahara Reporters.

Notons par ailleurs que l’activiste nigérian est prêt à retourner dans son pays si on décide de l’extrader. « Même si c’est au Nigeria qu’ils veulent m’emmener, je n’ai pas peur. Au moins Nnamdi Kanu est là, on se bat tous les deux pour la même cause. S’ils veulent me ramener au Nigeria, pas de problème. » disait-il dans le même audio. Pour rappel, Sunday Adeyemo (son nom à l’état civil) a été arrêté au Bénin en juillet dernier alors qu’il tentait de prendre un vol pour l’Allemagne.

L’homme était recherché au Nigéria pour atteinte à la sûreté de l’Etat, trafic d’armes et appel à l’insurrection. Après sa présentation au juge, le 26 juillet 2021, il est placé sous mandat de dépôt. La justice béninoise l’accuse pour des faits d’ « associations de malfaiteurs se préparant à commettre des crimes au Bénin ».