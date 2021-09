La ville de Bologne en Italie a accueilli du 11 au 14 septembre dernier, l’édition 2021 du G20 Interfaith Forum, le Forum interreligieux du G20. Cet évènement a enregistré la participation du 11ème Daagbo Hounon du Bénin, le Dagbo Hounon Tomadjlehoukpon II Houwamènou, chef suprême du culte vaudou dans le pays. Le dignitaire religieux est arrivé à Bologne en Italie le 13 septembre dernier.

Sa participation à ce sommet était une première pour un chef de religions endogènes d’Afrique. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le 11ème Daagbo Hounon n’est pas passé inaperçu. D’abord par sa tenue d’apparat mais aussi par la teneur de son intervention puisqu’il a pris la parole comme conférencier dans un panel. Le chef suprême du culte Vodou au Bénin a notamment invité les participants au forum à faire preuve « d’honnêteté et de sincérité » dans leur volonté de tenir un dialogue interreligieux avec les religions endogènes du continent africain.

” Elle nous interpelle car elle vénère et adore les 4 éléments de la nature “

Tout au début de son intervention, il avait déjà mis un point d’honneur à expliquer que le vaudou n’est rien d’autre qu’ « une religion tournée vers le bien et la paix ». « Elle nous interpelle tous, car elle vénère et adore les quatre éléments de la nature que sont l’eau, le feu, l’air et la terre ; des éléments sans lesquels il n’y a pas de vie » a-t-il poursuivi. Daagbo Hounon Tomadjlehoukpon II Houwamènou va ensuite inviter les participants au G20 Interfaith Forum, à se retrouver très prochainement à Ouidah au Bénin pour continuer le dialogue interreligieux dans cette ville historique et siège du Vaudou.