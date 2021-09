Avançant que la situation de la contamination à la COVID-19 est préoccupante au Bénin, le gouvernement a fait obligation au personnel de santé la vaccination contre le coronavirus. Face à la polémique autour de ces décisions du gouvernement, le Bureau exécutif national de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (BEN/CSA-Bénin) fait les observations et des recommandations.

Depuis quelques jours, le gouvernement a recommandé la vaccination à toute la population et use de pressions douces ou non pour amener certains notamment les agents des administrations publiques à le faire. Le gouvernement a même rendu obligatoire la présentation du carnet de vaccination pour participer à tout évènement officiel. Alors, le Bureau exécutif national de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (BEN/CSA-Bénin) a fait des observations. Il fait observer les « incertitudes autour du virus, la communication scientifique contradictoire sur l’efficacité du vaccin ou non justifient les hésitations légitimes des travailleurs et des populations ».

Il relève que la preuve a été faite au Bénin, comme ailleurs dans le monde, que le vaccin ne garantit point une immunité totale et que les travailleurs et les populations, plutôt que d’être menacés, ont plus que jamais besoin d’être sensibilisés, convaincus et rassurés de la nécessité de se faire vacciner. De plus, la CSA-Bénin estime que « la communication du gouvernement gagnerait à être revue pour continuer de présenter le respect des gestes barrières comme la meilleure parade contre la propagation du méchant virus ». Cette centrale syndicale trouve que « continuer de présenter le vaccin comme la solution absolue risque de faire baisser la vigilance des populations toujours nécessaire pour combattre et vaincre la pandémie ».

Une démarche pédagogique malgré le caractère alarmant de la situation

Toutefois, la CSA-Bénin attire l’attention des travailleurs sur le caractère préoccupant de la situation actuelle causée par les nouveaux variants du virus, plus virulents et plus mortels. Elle informe que les statistiques nationales sont de plus en plus alarmantes. Et cette situation interpelle les Organisations Sociales à tous les niveaux. Selon elle, « il s’agit, ni plus ni moins, d’une question de santé publique qui appelle certainement des décisions officielles inédites et difficiles ». Tout en reconnaissant au gouvernement le droit de veiller au bien-être collectif, la CSA-Bénin demande aux autorités d’adopter la démarche pédagogique requise pour l’adhésion massive et volontaire des travailleurs et des populations aux efforts pour enrayer la pandémie.

Des recommandations

Ainsi, elle recommande au gouvernement, en lieu et place d’un pass vaccinal, l’instauration d’un pass sanitaire qui laisse la possibilité au citoyen anti vaccin, d’utiliser un test COVID négatif pour accéder aux activités officielles. Cette confédération attire l’attention des travailleurs sur l’attitude citoyenne attendue d’eux pour éviter que le milieu professionnel ne serve de lieu de propagation de la pandémie. Pour elle, les travailleurs doivent être des utilisateurs et consommateurs responsables des réseaux sociaux en ne relayant que les informations utiles et doivent renforcer la vigilance face à la recrudescence du virus dans notre pays.

Par ailleurs, la CSA-Bénin demande aux populations qui veulent se faire vacciner de prendre, en amont, les précautions minimales. Entre autres, elles doivent faire au préalable le test pour connaître sa situation sérologique avant toute dose de vaccin et traiter, toujours au préalable tout symptôme de paludisme, ou autres maladies avant toute vaccination. Elles doivent être en alerte maximale et appliquer systématiquement le traitement présomptif à tout symptôme assimilable aux effets du coronavirus puis aller faire le test pour se rassurer.