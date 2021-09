Les dernières déclarations des autorités maliennes ne sont pas du goût des autorités françaises. Pour rappel, il y a juste quelques jours, nous vous informions dans une de nos précédentes parutions que le Mali avait critiqué le retrait français et annonçait qu’il va « combler le vide ». C’était au cours de la dernière rencontre des Nations Unies. L’information n’est pas passée inaperçue en France.

Hier lundi, la France a réagit par la voix de deux autorités. La ministre des armées Florence Parly a dénoncé un discours d”’hypocrisie” « C’est beaucoup d’hypocrisie, c’est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d’indécence, surtout parce que ces propos ont été tenus le samedi 25 septembre. Or le vendredi 24 septembre, un 52e militaire français a donné sa vie pour combattre le terrorisme au Sahel. », aurait affirmé la ministre française dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias. La ministre a profité de l’occasion pour expliquer que la France n’a pas l’intention “de s’en aller“.

« Quand on a 5 000 soldats et qu’on se désengage de trois emprises, et qu’on a l’intention d’en laisser encore plusieurs milliers, ce n’est pas l’attitude normale d’un pays qui a l’intention de s’en aller », a martelé la ministre Parly. Avant elle, c’était la porte parole de la diplomatie qui avait réagi pour contredire le premier ministre malien. « La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale, et il est faux d’affirmer le contraire », a expliqué la porte parole du ministre Le Drian.