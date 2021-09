C’est le feuilleton le plus suivi du football parisien depuis plusieurs semaines déjà. Le transfert tant attendu par ses fans de Kylian Mbappé au Real Madrid n’aura pas pu se concrétiser, en tout cas jusque-là. Une énième tentative d’achat avec le montant astronomique de 200 millions d’euros aura finalement accouché d’une souris.

Une situation comme on peut l’imaginer, qui a vraiment déplu au principal concerné. Beaucoup avaient pensé que l’arrivée de Messi au PSG l’aurait stimulé à rester dans le club parisien. Il avait même reçu un conseil de Nicolas Anelka, qui pensait que ce serait une mauvaise idée de quitter le PSG en ce moment : « Il est dans une situation où il a vu aujourd’hui des joueurs arrivés, et je pense qu’il devra quand même bien réfléchir. Aujourd’hui le PSG est déjà le favori dans le championnat de France, et, plus que jamais avec les signatures de cet été, je ne vais pas dire favori pour la Ligue des champions, mais bien placé. »

Mais en définitive, cela n’a pas émoustillé d’un poil son ambition de partir. Confiant sur le fait que le club accepterait son transfert, il n’a finalement pas pu obtenir gain de cause. Même s’il ne s’est pas exprimé directement sur l’échec de son transfert il a cependant partagé le message d’un proche qui laisse entrevoir sa pensée : « Respect mon frère pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rêves pour bientôt… La vie est belle. Tu es le meilleur...»