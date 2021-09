Au Bénin, le département du Mono est à la merci des inondations depuis le début du mois de septembre. Plusieurs communes sont touchées à l’instar de Houéyogbé, Grand Popo, Lokossa et Athiémé. Cette dernière collectivité territoriale est la plus à plaindre. En effet, 54 de ses 61 villages sont sous l’eau dont 22 localités entièrement submergées. En termes de populations affectées, il y a 20.326 personnes touchées sur 49 003.

Décès d’un élève de 13 ans à Dédékpoé

Selon le point focal de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes Arnaud .S. Agon, il y a parmi ces sinistrés, « 5 236 femmes enceintes, 15 478 enfants de moins de 05 ans, 741 personnes handicapées, 11 970 personnes de troisième âge et malheureusement 01 décès d’élève âgé de 13 ans dans l’arrondissement de Dédékpoè ». Au nombre des infrastructures sociocommunautaires inondées figurent les centres de santé d’arrondissement d’Aguidahoué, d’Adohoun, de Kounouhoué, de Dèdèkpoé, d’Awamè , d’Akonana et d’Atchannou.

Plus de 19.000 personnes affectées à Grand-Popo

04 écoles maternelles, 03 collèges d’enseignement général, 12 écoles primaires publiques, 14 pistes d’accès et le Centre de Promotion social étaient inondés à la date du 13 septembre dernier. A Grand Popo, sur les 60 localités, 23 sont touchées par ces inondations provoquées par la crue du fleuve Mono. Il y a en tout 19.595 personnes affectées dans cette commune à la date du 13 septembre.

D’après le point focal, il n’y a que Athiémé et Grand Popo qui souffrent le plus de ces inondations. En somme, près de 70.000 personnes sont affectées par ces sinistres à Athiémé et Grand-Popo. A Lokossa et Houéyogbé, deux arrondissements étaient touchés à la date du 08 septembre . Il s’agit de Sè et de Ouèdèmè-Adja.