Le président Patrice Talon est sur tous les fronts cette semaine. Après avoir rencontré les maires mardi, et Boni Yayi mercredi, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec les députés à l’Assemblée nationale hier jeudi 23 septembre, sur un certain nombre de projet de lois, notamment « le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin ». Le ministre de la justice Sévérin Quenum a participé à cette rencontre.

” Si un enseignant tombe amoureux de son élève ou de son étudiante, qu’il change de classe “

Il a exposé les innovations de ce projet de loi. Désormais au Bénin, les relations amoureuses entre élèves et enseignants seront proscrites si le texte est voté. Patrice Talon a été très clair à ce sujet : « Si un enseignant tombe amoureux de son élève ou de son étudiante, qu’il change de classe, d’école, d’amphi ou démissionne. Les filles doivent mériter leurs notes et avoir la paix du cœur pour étudier ». L’enseignant qui harcèle une apprenante dans tout secteur doit être découragé à jamais. “Toutefois, une fille qui harcèle son professeur doit être poursuivie. Et l’enseignant doit vite la dénoncer” a poursuivi le chef de l’Etat.

” Si vous vous laissez harceler … elle sera considérée comme victime”

En clair Patrice Talon reconnaît que le harcèlement sexuel n’est pas dans un seul sens. Il conseille donc à l’enseignant harcelé de porter plainte contre l’élève. « Si vous vous laissez harceler et que vous tombez dans le piège et qu’une relation est établie, elle sera considérée comme victime mais vous êtes l’auteur » prévient le numéro 1 béninois. Il faut donc « dénoncer pour bénéficier de la protection de la loi comme étant victime de harcèlement ».