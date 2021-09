Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè, n’a pas fait mystère de sa volonté de rencontrer le président Patrice Talon. Son parti a même déjà introduit une demande d’audience. Le Secrétaire exécutif des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) attendait donc d’être reçu par M Talon quand il a appris que Boni Yayi allait le rencontrer le 22 septembre. Cette nouvelle loin de le frustrer, semble l’avoir réjoui. Il conçoit tout à fait que l’ancien président passe avant lui, parce qu’ils n’ont pas la même popularité. De plus, le natif de Tchaourou a été chef d’Etat.

” Il ne peut pas se départir des cauris “

« Yayi Boni c’est mon patron et je ne peux jamais le concurrencer sur le terrain de la popularité. Ah, ça jamais ! Au contraire, j’ai besoin que sa popularité soit mise au service de notre parti, son parti d’ailleurs. Il ne peut d’ailleurs pas se départir des cauris (…) Le président Boni Yayi est un grand homme d’Etat » a déclaré Paul Hounkpè comme un appel de pied à celui qui l’a nommé ministre de la culture en juin 2015. L’ancien maire de Bopa qui s’exprimait sur l’émission Actu Matin de Canal 3 Bénin espère qu’il sera reçu à son tour par Patrice Talon.

“Le temps presse”

« Nous, nous avons adressé une demande d’audience au chef de l’Etat parce que nous pensons que le temps presse, et même c’est un défi pour le président Talon de faire en sorte qu’au moins au cours de ce quinquennat ultime, comme il l’a dit qu’il soit organisé des élections suffisamment apaisées » a déclaré Paul Hounkpè. Quand on lui demande si Talon l’a consulté depuis sa nomination, comme le demandent les textes, il répond par la négative. « Sans hypocrisie, je vous dirai non. Et si cela était fait, ce serait de façon solennelle, officielle et vous auriez su. Il n’y a pas à mentir (…) » assure-t-il.