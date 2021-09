Sous le coup de plusieurs sanctions internationales, la Corée du Nord ne semble pas baisser les bras. Le pays de Kim Jong-Un continue d’effectuer des tests de missile en dépit des pressions internationales. Le week-end écoulé, Pyongyang a procédé à un tir d’un nouveau “missile de croisière longue portée“.

Ce sont les autorités du pays qui ont rendu l’information publique ce jour lundi matin et elle a été rapportée par de nombreux médias internationaux. Après l’annonce de la nouvelle, les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétude devant la menace que ce nouvel essai constitue pour les voisins de Pyongyang.

“Cette activité souligne le développement continu par la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces que cela fait peser sur ses voisins et la communauté internationale“, aurait réagi le Pentagone qui rassure que les USA « continueront de surveiller la situation et consulteront de façon étroite nos alliés et partenaires », selon plusieurs médias internationaux.