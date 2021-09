Plusieurs personnalités de l’opposition comme de la mouvance se sont exprimées après la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon. Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) trouve que c’est une « bonne chose » . « C’est une bonne image pour notre pays » de voir les deux hommes d’Etat échanger après tant d’années, assure l’ancien maire de Bopa. Il va ensuite remercier « ces personnalités qui ont contribué à décrisper l’atmosphère. C’est une initiative que nous allons encourager » a déclaré Paul Hounkpè, espérant qu’elle soit prise en compte par les acteurs.

“Toutes les guerres terminent toujours autour d’une discussion”

Cependant, le chef de file de l’opposition a laissé entendre qu’il aurait aimé que cette rencontre intervienne un peu plus tôt. Ce qui aurait évité les morts déplorés pendant la crise politique. « C’est un évènement qui aurait pu se tenir beaucoup plus tôt et nous aurions épargné les vies humaines, de tout ce qu’elles ont subi. C’est arrivé tard après des forfaits, des actes de violence, des déclarations incendiaires. Mais tout compte fait, toutes les guerres terminent toujours autour d’une discussion », se résout-il à dire. Iréné Agossa, le président du parti Restaurer la Confiance (RLC) voit également d’un bon œil l’évènement d’hier mercredi.

Ils “se sont mis dans une position de faiblesse”

« Notre sentiment face à la rencontre entre Talon et Yayi est un sentiment de satisfaction et de grâce. Parce que nous avons voulu cette rencontre » a déclaré le transfuge du parti Les Démocrates. Il va cependant tacler son ancien parti et son président d’honneur. A l’en croire, les Démocrates « se sont mis dans une position de faiblesse ».

« Nous avons souhaité cette rencontre, mais dans notre logique on ne serait pas à cette rencontre dans une position de faiblesse. Ils sont aujourd’hui, en position de faiblesse et ils ont augmenté le nombre de prisonniers et d’exilés. Maintenant ils se rendent et ne sont plus dans la logique réelle politique. C’est bien positif, mais c’est à l’avantage total du président Talon. Nous sommes heureux que nos partenaires d’hier aient compris cela » a-t-il déclaré.

L’ultime preuve de son engagement au service de la concorde nationale

Me Jacques Migan du Bloc Républicain a quant à lui, encensé le président Patrice Talon. A l’en croire, cette rencontre est l’ultime preuve de son engagement et de son investissement constant au service de la promotion de la concorde nationale. L’évènement d’hier, augure d’un lendemain meilleur pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’unité nationale et partant du développement du Bénin, ajoute l’ancien bâtonnier.