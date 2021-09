« Pendant deux lunes toutes entières la petite école a dormi. Ce temps est fini, de nouveau l’école s’éveille » ce lundi 20 septembre 2021. « Adieux les beaux jours si tôt finis », bienvenu aux nouveaux défis, notamment celui de la Covid-19. En effet, l’école béninoise ouvre ses portes dans une période où le nouveau coronavirus sévit énormément au Bénin. Entre-temps, des syndicats avaient même demandé un report de la date du 20 septembre mais le gouvernement a dit niet. Le Secrétaire général de la Centrale des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) invité hier dimanche sur l’émission « 90 mn pour Convaincre » de la radio nationale, a demandé aux parents d’élèves de jouer leur partition en cette période de recrudescence de la Covid-19 vu que la rentrée a été maintenue pour ce lundi.

« Nous ne pouvons pas nous défausser de notre responsabilité sur un gouvernement ou sur une école et dire que c’est eux qui doivent tout faire. En tant que parents d’élèves, il y a un minimum que nous devons faire à nos enfants en termes de comportement pour se protéger contre le Coronavirus » a déclaré Anselme Amoussou. Pour lui, les parents d’élèves doivent sensibiliser leurs enfants sur le respect des gestes barrières et mettre à leur disposition des masques, un petit flacon de gel hydroalcoolique et leur apprendre comment s’en servir.

“ Nous avons des Associations de parents d’élèves qui sont subventionnées par les écoles “

Ils doivent aussi s’impliquer dans le respect des mesures de prévention contre la maladie dans les écoles selon le Sg de la Csa-Bénin. « Nous avons des Associations de parents d’élèves qui sont subventionnées par les écoles et qui doivent jouer leur partition, aller vérifier ce qu’elles peuvent apporter comme partition dans le dispositif de lavage de mains par exemple pour rendre un peu fluide les récréations etc » a-t-il suggéré, persuadé que le combat contre le terrible virus venu de Chine passera pas le renforcement de la collaboration école-famille. A la date du 12 septembre 2021, 5 nouveaux cas de décès dus à la Covid-19 ont été enregistrés au Bénin, ce qui porte le total des cas confirmés à 21.450 cas confirmés.