Le président béninois Patrice Talon n’était pas présent à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao le jeudi 16 septembre à Accra au Ghana. Mais il s’est fait représenter par son ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci. Cette rencontre a permis aux chefs d’Etat et de gouvernement de se pencher sur la situation politique en Guinée et l’évolution de la transition politique au Mali. Le chef de la diplomatie béninoise a fait entendre le point de vue de son pays sur la transition politique au Mali, notamment.

Pour la tenue des élections dans le délai imparti à la transition

En effet, Aurélien Agbénonci a suggéré à l’organisation sous-régionale de travailler avec la classe politique du Mali pour l’élaboration d’un calendrier et l’implication de l’ensemble des institutions concernées par l’organisation des élections afin que ces scrutins se tiennent dans le délai imparti à la transition. En effet, le Bénin dit avoir remarqué que les dirigeants du Mali ont tendance à proroger la période de la transition. Pour ce qui est de la Guinée, Cotonou s’est fait sienne la position de la Cedeao.

L’institution sous-régionale a en effet, condamné le coup d’Etat du 05 septembre et suspendu le pays de toutes ses instances jusqu’à la restauration de l’ordre constitutionnel. Elle a également réclamé la tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielle et législative pour la restauration de l’ordre constitutionnelle en Guinée .

“Nécessité de travailler sur un nouveau Pacte de la Démocratie”

Il faut dire que les coups d’Etat organisés dans ces deux pays d’Afrique de l’Ouest prouvent que les démocraties sont mises à mal dans cette région du continent. Au nom du président Patrice Talon, le chef de la diplomatie béninoise a insisté sur la nécessité de travailler sur un nouveau Pacte de la Démocratie et de la bonne gouvernance au sein de la Cédéao.