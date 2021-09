Virgin Galactic de Branson et Blue Origin de Bezos ont envoyé des civils dans l’espace pour de brefs vols suborbitaux qui n’ont duré que quelques minutes. Mais SpaceX d’Elon Musk n’est qu’à quelques heures d’envoyer son premier équipage entièrement civil en mission de trois jours autour de la Terre à plusieurs reprises. La mission Inspiration4 orbitera à 540 km au-dessus de la Terre, plus haut que la Station spatiale internationale, sans astronaute professionnel à bord. Ce sera le premier vol de tourisme spatial orbital sans astronaute pour guider les passagers lors du lancement et de l’atterrissage.

Le commandant de la mission est le milliardaire de 38 ans Jared Isaacman, un pilote expérimenté. Il a fondé une société de processus de paiement appelée Shift4 Payments et a acheté les quatre sièges du vol pour environ 200 millions de dollars. Isaacman souhaite que ce lancement profite à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Il a déjà fait un don de 100 millions de dollars à la cause et a collecté 13 millions de dollars supplémentaires grâce à une loterie pour gagner un siège.

Lancement depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center

L’équipage a effectué des simulations de missions partielles et complètes et a été formé par SpaceX sur « le lanceur Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon, y compris un accent particulier sur la mécanique orbitale, fonctionnant en microgravité, apesanteur et d’autres formes de tests de stress », selon un communiqué d’Inspiration4. Ils seront lancés depuis le Pad 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, la même rampe de lancement depuis laquelle Apollo 11 a décollé, envoyant un homme sur la lune pour la première fois.

Lancement au plus tôt à 20 h HE

Inspiration4 vise un lancement au plus tôt à 20 h HE, le 15 septembre. Comme ils ne se rendent pas à la Station spatiale internationale, ils n’ont pas besoin de se lancer à une heure précise. L’équipage prévoit d’apporter des objets à bord du vaisseau spatial Crew Dragon aux enchères au profit de St. Jude, y compris des œuvres d’art de patients. Après trois jours en orbite autour de la Terre, ils se prépareront à amerrir dans l’océan Atlantique au large des côtes de la Floride.