La rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Inutile de rappeler que l’ex-locataire de la Marina a égrené à son successeur un chapelet de doléances lors de leur tête-à-tête. Il a notamment demandé la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques à l’instar de Sébastien Ajavon et Léhady Soglo, mais également l’instauration d’un cadre de concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile.

Cette initiative devrait selon lui, permettre de prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie, la paix et notre vivre ensemble. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a sur l’ortb assuré que son patron « a pris bonne note » des préoccupations de Boni Yayi.

Pour une décrispation effective de l’atmosphère politique

Il ajoutera que le Chef de l’Etat est disposé à recevoir « tous ceux qui se sentent utiles , qui veulent participer à l’œuvre de développement du Bénin, à l’apaisement ». Après cette rencontre, les béninois, semble t-il, sont dans l’expectative. Ils attendent certainement que cette rencontre, soit suivie d’actes pour une décrispation effective de l’atmosphère politique au Bénin.