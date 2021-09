Les Etats-Unis n’ont pas tardé à monter au créneau pour se prononcer sur la tentative de coup d’état qui aurait été déjouée par les autorités soudanaises. Par le canal d’un communiqué rendu public ce mardi 21 septembre, le porte-parole de la diplomatie américaine a témoigné tout le soutien des Etats-Unis aux autorités soudanaises. Il a également dénoncé les «actes anti-démocratiques» et mettant en garde contre «toute ingérence extérieure pour semer la désinformation ou saper la volonté des Soudanais».

Des proches d’Oma el-Béchir indexés

Notons que cette réaction fait suite à l’annonce qui a été faite à la télévision nationale par le ministre de l’Information, Hamza Baloul. L’officiel soudanais évoquait en effet une tentative de coup d’état menée par les alliés de l’ancien président Omar el-Béchir. « Une tentative manquée de coup d’État, menée par un groupe d’officiers des forces armées et de civils issus de l’ancien régime […], a été maîtrisée à l’aube », déclarait le ministre à la télévision d’état.

Onze officiers arrêtés

Il a par la suite rassuré les uns et autres sur la stabilité de la situation. Le ministre soudanais a également fait savoir que plusieurs officiers ont été arrêtés. Selon les précisions qu’il a apportées, « onze officiers et plusieurs soldats ayant participé au complot manqué » ont été mis aux arrêts. « Si elle avait abouti, cette tentative aurait eu des conséquences destructrices pour l’armée, les forces régulières et le pays », avait poursuivi le ministre soudanais.