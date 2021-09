Au Bénin, depuis que le pass vaccinal est exigé pour certains corps de métier, des carnets de vaccination frauduleux sont délivrés à des personnes qui payent une forte somme pour les avoir. Leurs complices sont tout naturellement des agents de santé. Récemment, le tribunal de Porto-Novo a jeté en prison trois citoyens impliqués dans ce trafic. Le ministre de la santé, dans un communiqué en date d’hier jeudi 16 septembre a mis en garde les agents de santé qui trempent dans ces affaires.

Ils “s’exposent à des sanctions aussi bien pénales que disciplinaires. La loi 2020-37 du 03 février 2020 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin et d’autres textes de loi en vigueur dans notre pays, prévoient pour ces infractions des peines d’emprisonnement et d’amendes très lourdes” a fait savoir Benjamin Hounkpatin. Outre les sanctions pénales, ces agents de l’Etat indélicats courent le risque de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation ou la rupture du contrat de travail, informe par ailleurs le ministre de la santé.

Pensez à votre emploi

Il demande donc aux agents en charge de la vaccination de penser à leurs emplois, à leurs familles respectives, à l’honneur et à la réputation des corps auxquels ils appartiennent mais surtout à leur serment de préservation de la vie humaine, avant de poser ces genres d’actes. Benjamin Hounkpatin s’est ensuite adressé à ces citoyens indélicats qui se font délivrer ces carnets de vaccination frauduleux: Vous serez “poursuivis conformément à la loi portant lutte contre la corruption et infractions connexes au Bénin” leur a-t-il dit. Et d’ajouter: ” Nous serons sans état d’âme dans la répression contre ces actes qui, à la limite, sont criminels “.

Cinq à dix ans d’emprisonnement pour le corrupteur

Pour rappel la loi portant lutte contre la corruption punie d’un ” emprisonnement de cinq à dix ans quiconque aura offert un avantage à un agent public pour bénéficier des services illégaux de la part de l’agent “. Benjamin Hounkpatin a pour finir invité quiconque ayant connaissance de trafic ou de tentative de trafic de carnet de vaccination à informer les autorités compétentes en la matière ou à envoyer une alerte sur le numéro WhatsApp du Ministère de la santé : 91 44 44 44.