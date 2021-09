Le dimanche 29 août, une frappe de drones américains aurait tué 10 membres d’une famille élargie à Kaboul, d’après NBC News qui a rapporté des sources éplorées. « Ils étaient 10 civils », a déclaré à NBC News, Emal Ahmadi, qui a perdu sa fille Malika lors de la frappe. « Ma fille… elle avait 2 ans », a-t-il déclaré. Alors que d’autres membres de la famille étaient réunis autour d’un véhicule que venait de garer un jeune garçon qui apprenait à conduire, une explosion a traversé le véhicule, tuant 10 membres de la famille, comme cela a été également rapporté par le New York Times et le Washington Post.

La frappe de drones de dimanche a été lancée après que le groupe extrémiste Etat islamique Khorasan ait revendiqué la responsabilité d’un attentat suicide à la bombe à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul la semaine dernière et qui a tué 13 militaires américains et plus de 110 Afghans. L’explosion était survenue au milieu de la sortie des Etats-Unis de leur engagement de 20 ans en Afghanistan. Le président Biden avait demandé des représailles pour l’attentat. « Nous n’avons montré cette capacité que la semaine dernière. Nous avons frappé l’Etat islamique à distance, quelques jours après qu’ils aient assassiné 13 de nos militaires et des dizaines d’Afghans innocents », avait déclaré le président lors d’un discours mardi.

Washington n’était pas en mesure de contester

Lors d’un briefing lundi, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que Washington n’était « pas en mesure de contester » les informations selon lesquelles sa frappe de drone contre l’Etat islamique avait fait des victimes civiles et que les États-Unis enquêtaient. Le porte-parole avait ajouté que les États-Unis prennent ces rapports « très, très au sérieux ».

Le capitaine Bill Urban, porte-parole du Commandement central des États-Unis, a déclaré dans une déclaration antérieure que les États-Unis étaient « au courant des informations faisant état de victimes civiles ». Il a déclaré qu’il y avait « des explosions subséquentes substantielles et puissantes résultant de la destruction du véhicule » dans lequel se trouvaient les victimes, suggérant qu’il y avait une « grande quantité de matériel explosif à l’intérieur qui aurait pu causer des victimes supplémentaires ».