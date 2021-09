C’est une mauvaise nouvelle qui confirme que les activités humaines peuvent influer sur la vie des espèces animales. En effet, 23 espèces d’animaux ont été déclaré définitivement éteintes par les autorités américaines. L’information a été donnée, dans un communiqué hier mercredi 29 juin 2021 par les services fédéraux de protection de la faune, la Fish and Wildlife Service.

Le pic à bec ivoire mesurait près de 50 centimètres

D’après le communiqué, cette nouvelle « souligne comment l’activité humaine peut pousser des espèces au déclin et à l’extinction, en contribuant à la perte d’espace habitable, la surexploitation, et l’introduction d’espèces envahissantes et de maladies ». Par ailleurs, la Fish and Wildlife Service a ajouté qu’il « faut s’attendre à ce que les effets croissants du changement climatique exacerbent encore ces menaces ». Notons que les autorités ont déclaré que les 23 espèces en question ont été menacées beaucoup trop tard pour être sauvées. Parmi les animaux dont les traces de vie ont été perdues se trouvent le pic à bec ivoire, qui mesurait près de 50 centimètres. Il avait été déclaré espèce menacée en 1967. Cependant, les experts se sont entendus sur le fait qu’il a été vu pour la dernière fois en avril 1944.

Autre espèce qui figure sur la liste est le poisson, La gambusia de San Marcos. Il s’agit d’un type de poisson qui ne donnait pas naissance à ses petits, de façon ordinaire, puisqu’elle ne pondait pas des œufs. Vu pour la dernière fois en 1983, il vivait autrefois dans l’eau de source claire du cours supérieur de la rivière San Marcos, dans le Texas.

Liste des espèces éteintes par Etats

Alabama : Paruline de Bachman, coquille de gland du sud, étrier, moule perlée à fleurs tuberculées, moule perlée à fleurs turgescentes, combshell des hautes terres, moule perlée à fleurs jaunes

Arkansas : pic à bec ivoire, moule perlée aux fleurs turgescentes

Floride : Paruline de Bachman, Pic à bec ivoire

Géorgie : Paruline de Bachman, Pic à bec ivoire, Acornshell du Sud, Combshell des hautes terres

Guam : œil blanc bridé, petite chauve-souris mariana

Illinois : pic à bec ivoire, moule perlée à fleurs tuberculées

Hawai’i : Huit oiseaux et une fleur

Indiana : moule perlée à fleurs tuberculées

Kentucky : pic à bec ivoire, moule perlée à fleurs tuberculées

Louisiane : pic à bec d’ivoire

Mississippi : pigtoe plat, pic à bec d’ivoire

Missouri : pic à bec d’ivoire

Caroline du Nord : Paruline de Bachman, pic à bec d’ivoire

Ohio : Scioto fou

Oklahoma : pic à bec d’ivoire

Caroline du Sud : Paruline de Bachman, pic à bec d’ivoire

Tennessee : Paruline de Bachman, moule nacrée à fleurs vertes, pic à bec ivoire, gland du sud, moule perlée à fleurs tuberculées, moule nacrée à fleurs turgescentes, combshell des hautes terres, moule nacrée à fleurs jaunes

Texas : pic à bec d’ivoire, gambusia de San Marcos

Virginie : moule perlée à fleurs vertesVirginie-Occidentale : la moule perlée à fleurs tuberculées