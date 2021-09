Il n’y a pas eu fraude au cours de la dernière élection présidentielle comme le pense l’ancien président américain Donald Trump. Après le recomptage des voix en Arizona dans le comté de Maricopa, il s’avère que le candidat républicain a accumulé moins de voix que les chiffres qui ont initialement été publiés en novembre dernier.

Selon le rapport de la société Cyber ​​Ninjas dont des extraits ont été rendus publics par le New-York Times ce vendredi 24 septembre, l’ancien locataire de la Maison-Blanche s’est certainement trompé en accusant ses adversaires d’avoir volé les élections. Selon la société qui s’est occupé du recomptage des voix, le candidat démocrate doit encore avoir 99 voix supplémentaires. Donald Trump par contre doit en perdre 261.

Le comté de Maricopa certifie la victoire de Biden



« Le rapport de Cyber Ninjas confirme que la campagne électorale du comté pour les élections générales de 2020 était exacte et que les candidats certifiés comme les gagnants ont bel et bien gagné », a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu le comté de Maricopa. Notons que le recomptage a été effectué suite aux nombreuses pressions exercées par les soutiens de l’ancien président Donald Trump. En son temps, les élus républicains au Sénat de l’Etat avaient ordonné la reprise des comptes. L’examen avait été financé en grande partie par des groupes d’extrême droite et des défenseurs de Donald Trump.